烏克蘭高級軍官坦承軍情嚴峻 前線快崩潰了

烏克蘭向俄羅斯發射自走榴彈砲。（路透）

POLITICO Europe在3日刊登長篇報導，揭露烏軍匿名受訪的高級軍官承認軍情嚴峻，無論俄軍將領決定把即將到來的攻勢集中在何處，都可能取得成功。

報導指出，俄烏戰場局勢現在基本上取決於俄羅斯 預計今夏發動的攻勢中，飛彈和無人機打擊範圍已在最近幾周從烏北到烏南廣為提升，鎖定了基礎設施，很難猜測俄軍將在何處發起主要推進。

曾在烏軍前總司令扎盧茲尼麾下服役的高級軍官指出，目前軍情嚴峻，俄軍無論在何處集中攻勢，烏軍前線都有巨大的崩潰風險。此外，得益於兵力上的優勢和數周以來一直在粉碎烏軍陣地的導引炸彈，俄軍可能得以「突破前線，並在某些地區將之摧毀」。

高層軍方消息人士透露，「現在沒有什麼東西可以幫助烏克蘭 ，因為俄羅斯可能集結大量軍隊撲向我們，不存在真正的科技能夠彌補烏克蘭。我們沒有這些技術，西方自己也沒有足夠的數量」。

這位人士表示，現在可能改變嚴峻態勢的因素，只有烏軍的勇氣與韌性及俄軍指揮官犯錯。但烏軍高層軍官提醒，指望俄軍犯錯不是一種戰略，同時對一開始就掣肘烏方的失策感到極為不滿，而西方和烏克蘭都犯了錯誤。他們嚴厲批評西方國家遲疑不決，補給和武器系統來得太遲、數量不足，無法發揮原本可以帶來的差距。

其中一位軍官表示，扎盧茲尼過去時常稱此為「一次機會之戰」，意思是武器系統很快就會變成多餘，因為很快就遇到俄軍反制，「俄羅斯總是在學習，他們不會給我們第二次機會，他們在這方面很成功」，還指不要相信俄軍只是把部隊丟進絞肉機屠宰，「他們當然也會這樣做，最大程度發揮優勢人數的影響，但他們也學習和優化」。

軍官們表示，俄軍準備好反擊，烏軍現在需要更多基本的傳統武器與無人機，同時強調需要很多兵員。儘管澤倫斯基 總統2日簽署法案，將可動員執行戰鬥勤務的年齡由27歲下修至25歲，但此舉只能算是小修小補。

其中一名軍官說，「我們不只有軍事危機，還有政治危機」。雖然烏克蘭迴避大舉徵兵，但「俄羅斯現正收集資源，將準備好在8月左右發動大攻擊，而且可能更快」。