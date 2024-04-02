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要命的人道救援 以色列空襲 釀世界中央廚房5員工罹難

編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯旗下媒體辦公室1日稍晚表示，以色列空襲加薩中部城市迪爾巴拉，造成非營利組織「世界中央廚房」至少5名員工喪生，圖中擔架抬的是1名死者遺體。(路透)
哈瑪斯旗下媒體辦公室1日稍晚表示，以色列空襲加薩中部城市迪爾巴拉，造成非營利組織「世界中央廚房」至少5名員工喪生，圖中擔架抬的是1名死者遺體。(路透)

路透報導，哈瑪斯旗下媒體辦公室1日表示，以色列1日空襲加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah），造成非營利組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）至少5名員工喪生，其中包含來自英國、澳洲和波蘭等國公民，還有一名巴勒斯坦人。哈瑪斯批評以軍意在恫嚇國際人道機構，阻礙人道援助。

英國衛報指出，白宮國安會表示，美國政府對此「痛心疾首且深感不安」。發言人華森（Adrienne Watson）提到，白宮呼籲以色列「盡速展開調查」。

衛報引述美聯社報導說，世界中央廚房人員透露，遇難員工在三輛車組成的人道車隊，而車隊一直在加薩北部協調新的援助物資分發工作，不料在返回南部城市拉法的途中遭以軍飛彈擊中。

世界中央廚房在社群媒體X發文表示，「我們得知員工在加薩協助運送人道糧食時遭遇國防軍空襲身亡。這是一樁悲劇。人道援助人員和平民永遠不應該成為攻擊目標。」

哈瑪斯聲明指這起攻擊的目的是「恐嚇」國際人道機構員工，妨礙他們協助當地平民。

以軍回應正在調查，了解事件具體情況，「國防軍積極促成人道援助運送，一直和世界中央廚房密切合作，讓他們對加薩人提供糧食。」

另外，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）證實了罹難的澳洲籍員工身分，並表示已要求以色列究責，「這是一樁人道悲劇，永遠不該發生，而且完全不可接受。澳洲將要求全面且適當究責。」

世界中央廚房由名廚安德瑞斯（Jose Andres）創辦於2010年，專供災區和戰區平民糧食。該組織2月表示，過去175天已在加薩供應超過4200萬份餐食。

加薩 澳洲 哈瑪斯

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