誰是恐怖分子？俄點名基輔交出安全局長 反被嗆普亭遭通緝

俄羅斯外交部3月31日要求烏克蘭交出所有涉入莫斯科恐攻人等，直接點名烏克蘭安全局局長馬列克，SBU不甘示弱反嗆俄國忘了自家總統普亭是國際通緝犯。路透

路透報導，俄羅斯外交部3月31日要求烏克蘭 交出所有涉入莫斯科恐攻人等，直接點名烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk），SBU不甘示弱反嗆忘了自家總統普亭 是國際通緝犯。

俄國 外交部在聲明中呼籲基輔「即刻停止援助恐怖主義活動，並且引渡犯罪當事人，彌補遇難者家屬」，「烏克蘭違反制止恐怖主義者公約將受到國際法律制裁」。

俄國外交部日前公布俄烏戰爭以來發生在領土內的暴力事件，包含極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）女兒達利亞（Darya Dugina）遇炸彈襲擊喪生、知名挺克林姆林宮軍事部落客莫洛佐夫（Andrey Morozov）自殺身亡等事件。

對此，SBU回擊表示，「從恐怖主義國家的口中說出來，聽起來特別憤世嫉俗。......因此，俄國外交部任何言論都是無意義的。」

接著SBU談到國際刑事法院已經就非法移送烏克蘭兒童對普亭發出通緝令，「海牙仲裁庭還在等他」。

俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳3月22日遭遇恐怖襲擊，至今造成144人罹難；伊斯蘭國（Islamic State）隨後宣稱作案，美國政府也援引情報指出罪魁禍首是「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K），可是俄國一直堅持烏克蘭涉入其中。

俄國調查員上周稱發現恐攻槍手和「烏克蘭民族主義者」有關聯，基輔方面否認涉入。