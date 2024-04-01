我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從偷渡到走線 資深律師王志東談華人移民趨勢演變

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

以色列空襲大馬士革釀8死 含伊朗聖城部隊指揮官

中央社大馬士革1日綜合外電報導
敘利亞大馬士革的救難人員在被炸毀的建築物中搜救。(歐新社)
敘利亞大馬士革的救難人員在被炸毀的建築物中搜救。(歐新社)

敘利亞人權瞭望台組織指出，以色列今天空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築，造成8人喪命，其中包含伊朗聖城部隊在黎巴嫩及敘利亞的領導人。

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示：「以色列的飛彈…摧毀位於大馬士革的伊朗大使館附屬建築，導致8人身亡。」

敘利亞人權瞭望台組織提到，這8位死者當中，包含伊朗聖城部隊（Quds Force）在黎巴嫩和敘利亞的領導人。

法新社報導，聖城部隊是伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）負責海外行動的單位。

敘利亞人權瞭望台組織還說，除了聖城部隊的領導人遇害，還有2名伊朗顧問及5位伊斯蘭革命衛隊人員喪生。

伊朗官方媒體則報導，以色列今天發動的空襲造成至少5人死亡，其中包括伊斯蘭革命衛隊的一位高階指揮官。

以色列當局沒有立即對大馬士革發生的致命攻擊發表評論，此事發生於以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭緊張情勢升溫之際。

伊朗 以色列 大使館

上一則

神秘疾病哈瓦那症候群 傳可能與俄軍情機構有關

下一則

緬甸聯手中國打擊跨境詐騙 逮捕800多名嫌疑犯

延伸閱讀

以色列央行點名極端猶太教徒：當兵有助戰時經濟

以色列央行點名極端猶太教徒：當兵有助戰時經濟
敘利亞北部熱鬧市場遭汽車炸彈波及 釀8死23傷

敘利亞北部熱鬧市場遭汽車炸彈波及 釀8死23傷
以色列總理內唐亞胡疝氣手術成功 正在康復中

以色列總理內唐亞胡疝氣手術成功 正在康復中
美以情報共享前所未有擴大 缺乏透明監督…恐被用於濫殺平民

美以情報共享前所未有擴大 缺乏透明監督…恐被用於濫殺平民

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
消息人士透露，英王查理三世預計28日濯足節以影片對外發表特別談話，盼在凱特王妃勇敢宣布罹癌後安撫民心。（路透）

凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心

2024-03-25 01:45
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37

超人氣

更多 >
美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入
「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」
8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘
遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂