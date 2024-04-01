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德國大麻合法化上路 醫療團體憂心年輕人健康

中央社柏林1日綜合外電報導
數百人在柏林最知名地標布蘭登堡大門前為娛樂用大麻合法化歡呼，其中許多人點燃大麻慶祝。(歐新社)
數百人在柏林最知名地標布蘭登堡大門前為娛樂用大麻合法化歡呼，其中許多人點燃大麻慶祝。(歐新社)

儘管反對派政治人物和醫學協會強烈反對，德國今天成為娛樂用大麻合法化的最大歐盟國家。

法新社報導，根據這項備受爭議新法律的第1步，18歲以上的成年人現在可以攜帶25克乾大麻，並在家中種植最多3株大麻植株。

這些改變使德國成為歐洲大麻法律最寬鬆的國家之一，馬爾他（Malta）和盧森堡分別在2021年和2023年將娛樂用途大麻合法化。

當法律在午夜生效時，數百人在柏林最知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前歡呼，其中許多人點燃大麻。其中一名25歲參與者尼雅孜（Niyazi）很高興，稱之為「一點點額外的自由」。

作為法律改革的下一步，從7月1日起，德國民眾將可以透過「大麻俱樂部」合法取得大麻。

這些受到監管的協會將被允許擁有最多500名成員，每人每月最多可以分配到50克大麻。

由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democratic Party）領導的三方聯合政府認為，大麻合法化將有助於遏制日益增長的黑市。

但健康團體擔心，合法化可能導致年輕人的大麻使用量增加，他們面臨的健康風險最高。

數百人在柏林最知名地標布蘭登堡大門前為娛樂用大麻合法化歡呼，其中許多人點燃大麻慶...
數百人在柏林最知名地標布蘭登堡大門前為娛樂用大麻合法化歡呼，其中許多人點燃大麻慶祝。(歐新社)

大麻合法化 德國 民主黨

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