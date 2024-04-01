敘利亞北部熱鬧市場遭汽車炸彈波及 釀8死23傷

敘利亞北部城鎮阿薩茲(Azaz)一個市場發生汽車炸彈爆炸事件，造成8人喪生、20多人受傷。圖為阿薩茲街景。(路透)

一個戰爭觀察組織表示，敘利亞北部城鎮一個市場發生汽車炸彈爆炸事件，造成8人喪生、20多人受傷。此一地區由親土耳其 勢力所控制。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，阿勒坡省（Aleppo）阿薩茲（Azaz）「有汽車炸彈在熱鬧的市場中央爆炸」，造成至少「8人死亡、23人受傷」。

敘利亞人權瞭望台組織總部位於英國，在敘利亞境內擁有廣泛消息來源網絡。這個組織表示，阿薩茲的這場爆炸造成了「重大損失」並引發了火災。

法新社記者看到緊急救援人員在現場搶救，並看到一輛被摧毀的汽車殘骸。

敘利亞2011年鎮壓和平抗議活動後，敘利亞戰爭就此爆發，並升級為捲入聖戰士（jihadists）和外國軍隊的致命衝突。

這場戰爭已造成超過50萬7000人死亡，數百萬人流離失所，並嚴重破壞了敘國的基礎設施和工業。

土耳其已在敘利亞發動一連串軍事攻勢，其中大部分是針對庫德族（Kurdish）民兵，指其與「庫德工人黨」（PKK）有關聯。庫德工人黨已在土國境內發動數十年的叛亂。

土耳其軍隊及其在敘利亞的代理人握有大片邊境地區，包括阿薩茲等幾個主要城鎮。