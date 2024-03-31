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印度當局選前逮人 在野勢力團結對抗莫迪政府

中央社新德里31日綜合外電報導
印度總理莫迪。(歐新社)
印度總理莫迪。(歐新社)

印度在野黨派今天團結起來，抗議政府在全國大選幾周前逮捕知名領袖克里瓦爾，並指控總理莫迪（Narendra Modi）及其政黨操弄選舉，還用高額稅單來騷擾在野黨。

路透報導，印度國大黨（Indian National Congress）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在首都新德里（New Delhi）一場集會中說：「莫迪企圖在這場選舉搞黑箱。」群眾同時高喊「可恥！」

數名反對派領袖與拉胡爾‧甘地同台。這些領導人已談好哪些席次由哪一黨競選。

印度國家首都轄區德里首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）21日被捕，理由是向酒商收取回扣。克里瓦爾是一名反貪鬥士、堅定的莫迪批評者，還是由27個成員組成的反對陣營INDIA知名領袖。

克里瓦爾被捕之際，印度不到1個月後就要舉行大選。咸認這次選舉將鞏固莫迪的權力，賦予他罕見的第3任期。

克里瓦爾所屬的小老百姓黨（Aam Aadmi Party）稱案件為捏造且有政治動機；莫迪政府及其印度人民黨（BJP）否認政治干預，並稱執法機關是在盡本分。

印度人民黨發言人特里維迪（Sudhanshu Trivedi）在記者會上表示，在野勢力今天這場數以千計民眾參與的集會，目的在於掩飾他們的貪腐行為。

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