哈利5月回英國 梅根、凱特都緊張 見或不見都尷尬？

威廉（左）與凱特對於昔日相處密切卻已失和的親人要返英，被傳感到緊張不已，怕場面太尷尬。（路透資料照片）

英國皇室接連傳出現任國王查理和未來王后凱特 雙雙罹癌，各種流言與陰謀論不斷，正是焦頭爛額的時期，過去老被工作人員們描繪成「麻煩製造者」的哈利 王子，又確定5月初回英國出席他參與催生的「不屈不撓運動會」10周年活動，恐怕再製造新的麻煩。

從英國皇室專家的眼中，和他有嚴重心結的哥哥威廉，與曾經跟他感情不錯的嫂嫂凱特，都對他回英國很緊張，擔心彼此若見到面太過尷尬；另一個重點人物就是他們倆都明顯排斥的哈利之妻梅根 ，不確定要不要一起回英，與其說他們怕見哈利，不如說他們更怕碰到梅根。

但不是只有威廉與凱特單方面怕見梅根，梅根也被傳對於要不要和哈利回英國，焦慮地不得了，想到過去在英國的一連串不愉快回憶，也是寧可不要回去，偏偏英皇室在此重大挫折時，格外需要展現出「一家齊心」的樣子，只是大家彼此心結過深，湊在一起搞不好比相隔遙遠更容易起衝突，就會使局面更不妙。