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莫斯科恐攻調查新進展 俄稱主謀要嫌犯逃往烏克蘭

莫斯科音樂廳恐攻後 大量移工自俄國湧入塔吉克

中央社莫斯科30日綜合外電報導
圖為莫斯科民眾在受恐攻音樂廳外自發獻花贈禮悼念逝者。（路透）
圖為莫斯科民眾在受恐攻音樂廳外自發獻花贈禮悼念逝者。（路透）

塔吉克勞工移民暨就業部（Ministry of Labour, Migration and Employment）今天表示，自莫斯科近郊一座音樂廳22日遭遇恐攻後，有大量移工持續從俄羅斯湧入本地。

位於莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳22日遭槍手闖入，朝參加音樂會的民眾開槍，之後縱火焚燒建築。這起事件造成至少144死，堪稱俄國近20年來傷亡人數最慘重的攻擊事件。

俄羅斯當局說，4名持槍犯嫌是塔吉克公民，他們和另7名疑似同夥一起被捕，當中也有人來自塔吉克。

俄國官媒塔斯社（Tass）引述塔吉克勞工部代理部長諾迪里（Shakhnoza Nodiri）的話報導：「我們收到許多通電話，許多可能不是對職場騷擾的投訴，而是本國公民表達害怕和恐慌，許多人想離開。我們正在監測整個局勢，進入（塔吉克）的人比離開者更多。」

俄國全國住宅建商協會（NOSTROY）主席葛魯希科夫（Anton Glushkov）向國際傳真社（Interfax）表示，移工外流可能造成俄國經濟中勞工吃緊情況更加惡化，今年營建業的人力短缺預料將比2022年擴大36%。

不過，塔吉克勞工部預估，俄國移工外流只是短暫現象。

勞工部 俄國 俄羅斯

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