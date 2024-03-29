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歐美指ISIS-K要為莫斯科音樂廳恐攻負責 俄外長：可疑

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯外長拉夫羅夫接受訪談指出，歐美執著於堅持烏克蘭在莫斯科音樂廳恐攻的無辜，已經到了可疑的程度。圖為致哀民眾27日將玩具與花束放在發生恐攻的番紅花城市大廳前。(美聯社)
俄羅斯外長拉夫羅夫接受訪談指出，歐美執著於堅持烏克蘭在莫斯科音樂廳恐攻的無辜，已經到了可疑的程度。圖為致哀民眾27日將玩具與花束放在發生恐攻的番紅花城市大廳前。(美聯社)

俄羅斯外交部長拉夫羅夫在29日刊登的訪談指出，美國與歐盟一直執著於堅持烏克蘭在莫斯科音樂廳恐攻的無辜，，到了這種行為可疑的程度。

根據此前新聞，莫斯科近郊番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳22日晚間發生恐怖襲擊，造成143人死亡、200多人受傷。極端組織伊斯蘭國（IS）宣布對此負責，美國跟歐洲在內國家也把這起事件歸咎於IS的阿富汗分支、呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）。

俄羅斯官媒RT指出，美國與歐盟立刻宣告ISIS-K是唯一凶手，而且沒有任何證據指向烏克蘭涉案。拉夫羅夫告訴俄媒「消息報」（Izvestia），「西方正在積極試圖說服每一個人，這是ISIS的工作，不再有任何必要去懷疑任何人，尤其是烏克蘭。他們不斷堅稱要怪罪的不是基輔，到了變成執著的程度」。

拉夫羅夫指出，四名涉有嫌疑的槍手在試圖逃往烏克蘭時被俄羅斯安全部隊逮到，「我們已經一再表示，在調查完成之前，我們不會做出任何最終結論。調查仍在事實，新的情況正在公開，但我們根本就沒有排除明顯可能性的權利」。

拉夫羅夫同時表示，西方正在「可疑地積極」試圖讓所有人相信，烏克蘭跟此次攻擊毫無瓜葛，「不只公開，而且他們還在透過我們的外交使館聯繫時說，『沒有必要懷疑烏克蘭』，但他們從不解釋為什麼」，又稱「從合理邏輯的角度看，回答『有利誰』的問題，我們不能排除烏克蘭」。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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