我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅1童倖存 載著復活節朝聖者巴士翻落南非深谷45死

洛杉磯-橙縣和聖地牙哥 1月房價同比上漲6%

波蘭破獲俄間諜網絡 另將歐洲部隊指揮官解職

中央社華沙28日綜合外電報導

波蘭國內安全局今天宣布，與捷克合作破獲一個俄羅斯間諜網絡。另外，波蘭國防部也將歐洲部隊（Eurocorps）波蘭籍指揮官格羅馬欽斯基免職，並對他展開調查。

法新社報導，波蘭國內安全局（Internal Security Agency）發言人多布林斯基（Jacek Dobrzynski）透過社群媒體表示，該局正在調查針對歐盟國家及機構的俄羅斯間諜活動。

多布林斯基在聲明中指出，國內安全局突襲首都華沙（Warsaw）及南部城市蒂黑（Tychy）並進行相關訊問。

他表示，這個間諜網絡旨在「執行（俄羅斯）克里姆林宮（Kremlin）的外交政策目標，包括削弱波蘭在國際舞台的地位，以及損害烏克蘭與歐盟機構的信譽」。

另一方面，波蘭國防部昨天說，軍情單位已對格羅馬欽斯基（Jaroslaw Gromadzinski）中將的「個人安全許可」展開調查。

波蘭國防部發布的聲明強調，當局「因此決定免除格羅馬欽斯基中將擔任歐洲部隊指揮官的職務」，並命令他「立刻」返回波蘭。

波蘭國防部未說明格羅馬欽斯基案的細節，但透露前述決定是在軍情單位獲知關於他的「新情報」後做出。

歐洲部隊是一個負責領導及協調跨國任務的軍事組織，1992年由法國和德國成立，後有比利時、西班牙、盧森堡及波蘭等國陸續加入。

國防部 間諜 俄羅斯

上一則

俄羅斯軍機疑空中起火 墜入克里米亞附近海域

下一則

僅1童倖存 載著復活節朝聖者巴士翻落南非深谷 45死

延伸閱讀

前國家安全顧問波頓：中國無證客大增 其中可能有間諜

前國家安全顧問波頓：中國無證客大增 其中可能有間諜
日商家拒接待不會說日語遊客 波蘭記者讚台灣「做得更好」

日商家拒接待不會說日語遊客 波蘭記者讚台灣「做得更好」
巴爾的摩大橋坍塌多人失蹤 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻

巴爾的摩大橋坍塌多人失蹤 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車