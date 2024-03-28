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俄羅斯當局：莫斯科音樂廳恐攻增至143死

中央社莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯民眾在音樂廳外獻花哀悼。（歐新社）
俄羅斯民眾在音樂廳外獻花哀悼。（歐新社）

俄羅斯當局表示，伊斯蘭極端分子宣稱犯下的莫斯科近郊音樂廳恐怖攻擊案，死亡人數今天攀升至143人。

法新社報導，這起恐攻發生在22日，事發5天後俄羅斯當局才在民防、緊急事務及救災部（Ministry of Civil Defence, Emergencies and Disaster Relief）網站列出死者名單。

這是伊斯蘭國（Islamic State）宣稱在歐洲犯下的恐攻案中迄今死亡人數最多的一起，也是俄羅斯20年來最嚴重的一起恐攻。

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）引述俄羅斯衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）報導，截至今天下午，仍有80名傷者住院治療，包括6名兒童。

一位匿名醫護消息人士則告訴塔斯社，門診治療的恐攻傷者達205人。

位於莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳22日遭槍手闖入，朝參加音樂會的民眾開槍，之後縱火焚燒建築。

俄羅斯當局23日表示，已逮捕4名發動攻擊的嫌犯和另7名疑似同夥。據俄國官媒說法，4名主嫌都來自塔吉克。其餘7名嫌犯目前沒有相關資料。

莫斯科的巴斯曼區（Basmanny）地方法院已裁定，將4名主嫌還押候審至5月22日，但日期很可能還會延後。

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