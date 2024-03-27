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紅麴保健食品吃不到3個月 男子腎功能惡化如80多歲老人

記者雷光涵／即時報導
疑似服用小林製藥紅麴保健食品造成腎病死亡的消費者28日增加至4人，逾百人住院。圖為22日小林製藥高層開記者會致歉。（美聯社）
疑似服用小林製藥紅麴保健食品造成腎病死亡的消費者28日增加至4人，逾百人住院。圖為22日小林製藥高層開記者會致歉。（美聯社）

疑似服用小林製藥紅麴保健食品造成腎病死亡的消費者28日增加至4人，逾百人住院。日媒報導，45歲男性服用相關產品約2個多月回診抽血，膽固醇確實降低，但腎功能低下，被醫師告知「如80多歲老人的腎」。

富士電視台報導，這名男性因為膽固醇高，今年1月起每天服用小林製藥的紅麴保健食品。3月再抽血檢查，發現腎功能急速惡化。目前不知道與保健食品的關連，未來須定期抽血。他說非常震驚，如果紅麴食品是致腎功能惡化的原因，不知道停止服用後，腎功能會不會恢復，很擔心。

朝日新聞採訪到家住東京的58歲女性，因為有慢性病，每天要吃降膽固醇等數顆藥物。她希望能盡可能減藥，被紅麴保健食品的廣告所吸引，於是到附近藥局詢問。藥局店員告知已無庫存。女性於是上網訂購，依指示吃了幾天後，開始感到身體沉重、疲倦。尿不乾淨，手有水腫、眼皮也腫。

服用10天左右，她和醫師討論身體狀況，告知有吃健康食品，醫師建議停用。停服以後，情況好轉，當時她只覺得是該保健食品「與自己的體質不合」。從新聞得知該食品可能導致腎病，她致電小林製藥窗口，對方回應會退錢。女性不滿表示，比起退錢，更希望製藥公司告訴消費者會有什麼健康風險。

62歲家住千葉縣的女性接受朝日新聞採訪說，因為壞的膽固醇高，常去的藥局推薦買這款保健食品。服用後1周，出現頻尿、腳水腫、暈眩等症狀，自行停服。她抱歉，政府怎麼會讓這樣的商品在市面流通。

山形縣34歲女性在健檢時得知壞的膽固醇高，開始服用保健食品，複檢時數值降到正常範圍內。停止保健食品後，膽固醇又高起來，感到很有效果，每天服用。目前身體沒有不適，不過昨天已緊急到醫院抽血檢查。她說，要是以後健康受損，小林製藥是否應負起賠償責任。

藥局

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