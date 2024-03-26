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英法院：阿桑吉不會立即被引渡 美需提出更多保證

中央社倫敦26日綜合外電報導
阿桑吉的支持者在倫敦高等法院外展示印有他頭像的旗子。(歐新社)
阿桑吉的支持者在倫敦高等法院外展示印有他頭像的旗子。(歐新社)

針對美國向英國要求引渡維基解密創辦人阿桑吉（Julian Assange），英國倫敦高等法院今天裁定，美國必須提出更多保證，因此阿桑吉不會馬上被引渡。

2010年維基解密（WikiLeaks）高調釋出50萬份包括軍事紀錄和外交電報的機密檔案後，現年52歲的阿桑吉因18項控罪遭美通緝。他面臨的指控中有17項皆違反「間諜法」（Espionage Act）。

今年2月，他的律師團隊針對英國先前批准阿桑吉引渡美國的決定，尋求允許提出上訴。律師團隊主張美方是基於政治動機而起訴阿桑吉。

兩名資深法官在判決書中表示，阿桑吉的確有可能基於多種理由，成功上訴以反對引渡。

倫敦高等法院曾給美國當局機會，就阿桑吉是否可援引美國憲法第一修正案，以及他是否會被判處死刑等問題，提出「令人滿意的保證」。

美國當局若未提供上述保證，阿桑吉將獲准提出上訴。倫敦高等法院預訂在5月20日舉行進一步聽審。

美國方面主張，維基解密的洩密之舉危及美國探員的生命，因此他的罪行沒有任何藉口。

阿桑吉的支持者則讚揚他是「反體制英雄」，身為記者的他因揭露美國不法行為和所謂的戰爭罪而遭迫害。

美國當局指出，阿桑吉之所以被起訴，是因為他「無差別、蓄意」公布消息來源的姓名，無涉其政治觀點。

間諜 通緝

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