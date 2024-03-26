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移民議題成為大選焦點 墨西哥總統決策恐影響選舉結果

記者顏伶如／即時報導
墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)。（美聯社）
墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)。（美聯社）

美墨邊境危機與移民議題成為2024年美國大選焦點，紐約時報26日報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)如何決策，可能影響大選結果；拜登政府雖然公開發言都說兩國合作非常順利，但某些資深官員私下透露，羅培茲歐布拉多其實是個「無法捉摸的夥伴」，墨西哥方面對於自己的邊境管控卻做得不夠。

報導指出，多名官員透露，2023年12月間，由於美墨邊境危機嚴重，拜登總統打電話向羅培茲歐布拉多求援，羅培茲歐布拉多則要求拜登派遣代表團到墨西哥首府。美國訪問團成行之後，墨西哥果然加強無證客查緝，統計顯示，美國在2024年1月的非法入境人數減少。

移民議題是今年大選核心話題，跡象顯示墨西哥是具有重要影響力的角色，決策方向攸關美國大選結果。然而，美國資深官員私下抱怨，羅培茲歐布拉多對於墨西哥南部邊境管控做得不夠，某些人口走私集團甚至使用警察專用通行路線，協助無證客非法進入美國。

前總統川普任內以開徵關稅為威脅，逼迫羅培茲歐布拉多協助查緝非法入境。拜登上台後則採用不同策略，避免與羅培茲歐布拉多發生衝突，以懷柔策略敦促墨方合作。

前任拜登拉美事務首席顧問龔薩雷茲(Juan Gonzalez)說，羅培茲歐布拉多明確知道自己可以操作哪些槓桿效果，也知道美方正在如何操作。

國務院數據顯示，2022年以來，墨西哥已增設數百座移民檢查哨，查緝團隊人力擴充十倍，在墨西哥境內遭到扣押的移民人數創下近年新高。

然而，非法入境美國的偷渡人數仍然居高不下，過去兩個會計年度都超過200萬人次，比2019會計年度多了一倍。

報導指出，墨西哥官員則說，面對大量外籍人士湧入，墨西哥已經窮盡一切所能，墨西哥資援受到嚴重擠壓；羅培茲歐布拉多已對白宮提出要求，希望拜登政府對於拉丁美洲國家發展提供更多援助，為當地人民離鄉背井找到正本清源的解決辦法。

羅培茲歐布拉多在24日播出的新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪中說：「我們想要有治本之道，希望獲得認真檢視。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

墨西哥 拜登 移民

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