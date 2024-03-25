聯合國通過加薩停火決議 張軍：中國迫使美國無法續阻撓

聯合國安理會25日通過決議，要求齋月期間加薩立即實行停火。（新華社）

當地時間25日，聯合國 安理會通過一項決議，要求齋月期間在加薩 地帶立即停火。中國常駐聯合國代表張軍隨後表示，是中國和有關國家堅持原則、主持正義，才迫使美國認識到美國不能也無法再繼續阻撓安理會朝著正確方向邁出關鍵步伐。正義終將勝利。

聯合國安理會25日通過的這項決議草案由10個安理會非常任理事國共同提出，加上5個常任理事國，在最終表決中，共有14票贊成，0票反對，1票棄權（美國），決議草案通過並成為安理會2728號決議。

這項決議是自去年10月7日以哈新一輪大規模衝突爆發以來，首次在安理會決議中明確要求停火。據中國常駐聯合國代表團網站25日消息，張軍隨後發言強調決議必須得到落實。

張軍表示，上周五，安理會就美國提出的另一份關於加薩局勢的決議草案進行表決，中方同阿爾及利亞、俄羅斯 投了反對票。對比兩項草案，可以看出區別所在。

張軍稱，當前的草案態度鮮明、方向正確，要求立即停火，前一份草案卻拐彎抹角、含糊其辭；當前的草案要求無條件停火，前一份草案卻為停火設置前提；當前的草案反映了國際社會普遍期待，得到阿拉伯國家集體支持，前一份草案卻遭到阿拉伯國家的共同反對。

他指出，兩份草案分歧點，歸根結底不是別的，而是要不要立即無條件停火，能不能允許對加薩民眾的集體懲罰繼續下去。在這個問題上，中方同國際社會大多數成員一樣，從一開始態度就是非常明確的。

張軍稱，美國在多次否決安理會行動後，終於決定不再阻撓安理會要求立即停火的努力。盡管如此，美方仍然尋找種種借口，對中國進行指責。國際社會的眼睛是雪亮的，美方的指責完全站不住腳。

他強調，加薩衝突爆發近6個月，3萬2000多無辜平民被奪去生命。對於已經逝去的生命，安理會25日的決議來得太遲了。但對於上百萬仍深陷前所未有人道災難的加薩民眾來說，這項決議如果能得到全面、有效落實，還是可以帶來期待已久的希望。