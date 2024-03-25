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普亭認了伊斯蘭極端分子犯下恐攻 但仍堅稱烏克蘭涉案

編譯盧思綸／即時報導
俄國總統普亭25日證實莫斯科遇襲是伊斯蘭極端分子所為，可是依然堅持烏克蘭牽涉其中。（路透社）
俄國總統普亭25日證實莫斯科遇襲是伊斯蘭極端分子所為，可是依然堅持烏克蘭牽涉其中。（路透社）

英國衛報報導，俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日發生恐怖攻擊，迄今造成至少139人罹難、180人受傷，極端組織伊斯蘭國（Islamic State）出面宣稱犯案，總統普亭25日也證實莫斯科遇襲是伊斯蘭極端分子所為，可是依然堅持烏克蘭牽涉其中。

普亭25日晚間在政府官員會議上正面表示，「我們知道這起罪案是伊斯蘭極端分子所為」，可是又說「我們想知道是誰下令的」，並且補充恐攻案和烏克蘭廣泛的恐嚇活動不謀而合。

他說，「這起暴行可能只是基輔新納粹政權從2014年以來企圖和我國戰爭的系列舉措之一」。

儘管伊斯蘭國在阿富汗的附隨組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（Islamic State Khorasan Province）已經在22日多次宣稱犯案，之後更公布當時血洗音樂廳的影片，普亭依舊沒有直接點名該極端組織，話裡話外暗示烏克蘭才是幕後主使。

對此，華府已經聲明沒有證據顯示烏克蘭涉入，烏克蘭也否認涉入指控，並說俄國企圖栽贓烏克蘭以此加劇侵略行動。

普亭談到華府聲明則說，「美國試圖讓所有人相信沒有基輔牽涉其中的痕跡」，接著重複早前主張，稱槍手計畫逃往烏克蘭時被捕，還問「誰在（烏克蘭）等他們？」

另外，法國情報機構也在25日附和美方聲明，指出伊斯蘭國呼羅珊省該為暴行負責。

烏克蘭 普亭 華府

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