莫斯科音樂廳恐攻案開庭4嫌犯疑遭酷刑 2嫌認罪

一名婦女25日獻花悼念在莫斯科「番紅花城市大廳」大規模恐怖襲擊的罹難者。歐新社

4名塔吉克籍男性被控發動22日俄羅斯 音樂廳恐怖攻擊，殺害130多人。他們今天在莫斯科出庭，面臨正式依恐怖主義罪名起訴。4人身上都有遭痛毆痕跡，其中一人看似昏迷。

美聯社報導，法院聲明指出，其中2名嫌犯在預審庭遭到起訴後，已對這起攻擊事件認罪。然而他們的身體狀況，令人質疑他們是否是自由表達意見。

位於莫斯科郊區的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳場館22日遭到歹徒闖入攻擊，造成至少137人喪生。俄羅斯今天舉國哀悼一天。

莫斯科的巴斯曼區（Basmanny）地方法院今天正式將4人起訴，罪名是結夥恐怖攻擊致他人死亡，最重可判處無期徒刑。

這4人全是中亞的前蘇聯加盟共和國塔吉克的公民，分別是32歲的米佐耶夫（Dalerdjon Mirzoyev）、30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）、25歲的法利杜尼（Shamsidin Fariduni）及19歲的費佐夫（Mukhammadsobir Faizov）。

法院官員表示，其中米佐耶夫和拉查巴利佐達已經認罪。法院已裁定4人還押候審至5月22日。

根據俄羅斯媒體報導，這4人接受安全部門偵訊時都受到酷刑，其中米佐耶夫、拉查巴利佐達和法利督尼都有嚴重瘀傷，包括面部腫脹。拉查巴利佐達還有一隻耳朵纏著厚厚的繃帶。

俄羅斯媒體昨天報導，其中一名嫌犯在偵訊過程中遭到割耳。不過，美聯社無法核實這則報導或聲稱拍下實況的影片。

第4名嫌犯費佐夫則是坐著輪椅從醫院被帶至法庭，他穿著病袍和病褲，可見臉部多處割傷，一旁有醫護人員待命。他在整個庭審過程都閉著眼睛。

俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）昨晚對全國民眾發表演說時指稱，當局當天已逮捕4名嫌犯，另有7人因疑似涉案被捕。普亭稱他們在逃往烏克蘭 途中被捕，不過基輔斷然否認此事。