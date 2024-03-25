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李在明稱台海與南韓無關 韓執政黨批屈從中國

中央社首爾25日專電
最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。(美聯社)
最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。(美聯社)

南韓國會選舉將近，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明日前公開質疑尹錫悅政府介入兩岸關係的必要性，稱「中國與台灣的問題跟我們有什麼關係」，遭執政黨大批屈從中國。

李在明22日在忠清南道一處傳統市場拜票時提及現任總統尹錫悅的外交政策，批評尹政府「為何要刺激中國，就說聲『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，這樣不就好了」，直言「中國跟台灣國內的問題變成怎樣，跟我們有什麼關係」。

這番言論引發執政黨國民力量連日砲轟，國民力量非常對策委員長韓東勳昨天批評說，李在明的「謝謝」發言，再次證明了共同民主黨對中國的屈從態度。

今天被問及是否同意李在明稱尹政府對中國及北韓政策過於一邊導向強硬立場的批評意見，韓東勳表示不以為然，主張「我們只是基於國家利益、國際情勢、我國發展與人民的利益，採取必要且名正言順的外交政策」。

前南韓外交部長朴振接受媒體訪問時，也對李在明的發言表示震驚，指出南韓經濟與安保都受到兩岸關係極大影響，是非常嚴重的問題，李在明輕率的「謝謝」言論令人質疑他是否適合擔任一黨代表，並批評這種看著中國臉色做事的屈從式外交無法維護韓國的國家利益與國格。

對於這次發言爭議，李在明至今並未出面回應，共同民主黨院內代表洪翼杓則在受訪時緩頰，表示李在明當時只是為了讓現場民眾更好理解，所以用了比較有趣的表現，並不代表他們屈從於中國。

隨著南韓國會選舉逼近，對中國外交政策採相反立場的保守派與進步派陣營砲火愈加猛烈，從對中國議題上的衝突可見一斑。除了李在明這次發言爭議，韓東勳也提議修法限制韓國境內有永居權資格中國人的投票權，引發在野黨批評歧視外國人及意圖激起反中情緒。

李在明 南韓 民主黨

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