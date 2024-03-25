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印尼東爪哇地震 4千多房屋受損逾3萬人流離失所

中央社雅加達25日專電
印尼東爪哇22日下午發生芮氏規模6.5地震，以及前後多次地震。圖為一名男子走過印尼東爪哇島巴文島坦巴克村一座受損的清真寺。(新華社)
印尼東爪哇22日下午發生芮氏規模6.5地震，以及前後多次地震。圖為一名男子走過印尼東爪哇島巴文島坦巴克村一座受損的清真寺。(新華社)

印尼東爪哇22日下午發生芮氏規模6.5地震，以及前後多次地震。當局統計，地震造成4679間房屋受損，包括民宅、學校、辦公大樓和醫院，並導致3萬多人流離失所。

印尼「時代報」（Tempo）報導，東爪哇22日下午發生規模6.5地震，造成數千間房屋和公共設施受損，根據東爪哇地區災害管理局（BPBD）統計，截至今天早上，共有4679間房屋受損，其中受損極嚴重的有774間。

印尼國家災害應變總署（BNPB）今天指出，地震也破壞了公共設施，包括183個禮拜場所、91所學校、24棟辦公大樓和5家醫院都受到不同程度的損壞，並表示「目前仍在評估這些設施受損的程度」。

東爪哇地區災害管理局表示，強震共導致3萬3535人流離失所，包括1萬109名兒童和4895名年長人士，並指出截至今晨6時，已發生256次餘震。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BKMG）22日表示，印尼爪哇島土班縣（Tuban）外海附近上午11時22分發生規模6.0地震，12時31分發生5.3地震，下午3時52分發生6.5地震。

土班縣位於爪哇島東部，約在印尼第二大城、人口約300萬的泗水（Surabaya）以西約100公里。

地震 印尼

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