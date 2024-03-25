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北韓官媒稱岸田欲與金正恩會談 日方：不評論

中央社東京25日綜合外電報導
北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日相岸田文雄最近表示他有意盡快會見金正恩。岸田今天稱未知悉報導。官房長官林芳正則表示，他已經知道，但不評論。(美聯社)
北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日相岸田文雄最近表示他有意盡快會見金正恩。岸田今天稱未知悉報導。官房長官林芳正則表示，他已經知道，但不評論。(美聯社)

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日相岸田文雄最近表示他有意盡快會見金正恩。岸田今天稱未知悉報導。官房長官林芳正則表示，他已經知道，但不評論。

日本「每日新聞」報導，岸田今天在參議院預算委員會備詢時，稱「尚未知悉」北韓官媒的報導。

岸田也說：「如同我一直以來所述，日本北韓為了解決綁架問題在內的諸多課題，領袖層級的會談相當重要，持續透過直轄於我的部門致力與北韓進行各種交涉」。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄最近表示他有意盡快透過「另一個管道」會見金正恩。

日本內閣官房長官林芳正今天下午對此表示，已經知悉北韓官媒今天有關金與正發言的報導。

林芳正說：「不一一評論北韓方面發布的消息，不過不接受北韓方面宣稱綁架問題已經解決的主張。根據日朝平壤宣言，全面解決綁架、核武、飛彈諸多懸而未解事項的方針不變。」

林芳正接著說：「一直在通過各種途徑不斷努力，但由於透露進一步的詳情可能會影響未來的談判，因此不便發表更多詳情。」

北韓 金正恩 日本

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