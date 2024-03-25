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金與正指「岸田有意會金正恩」？南韓：與日方保持密切溝通

中央社首爾25日專電
北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄有意與金正恩會面。(美聯社)
北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄有意與金正恩會面。(美聯社)

北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，日本首相岸田文雄有意與金正恩會面。南韓政府對此表示，對於北韓及北韓核武問題始終與日方保持密切溝通。但南韓政府未提及日本與北韓接觸內容。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金與正透露岸田最近表示有意盡快透過「另一個管道」會見金正恩。

對於日方與北韓政府接觸的詳細內容，南韓外交部拒絕做出具體表態，但強調與日本持續保持緊密溝通。

南韓外交部表示，包括日本與北韓接觸事項在內，南韓政府持續就北韓及北韓核武相關問題與日方保持緊密溝通。美日韓三方會持續合作，促使北韓回到非核化軌道上。

韓聯社指出，岸田過去多次公開表示希望促成與金正恩的峰會，但金與正公開談論此事，代表雙方對於這件事確實有過訊息往來。

不過，金與正透露與日本接觸訊息時，也表示若日本仍像現在一樣干涉北韓的主權行使，專注於無法解決的綁架問題，「首相的提議恐怕會被評為只為爭取支持的說法」，等於預先拒絕討論有關武器開發及北韓綁架日本人的問題。

在此態度下，將綁架問題視為對北韓重點議題的日本政府恐怕很難推進與北韓的雙邊峰會。也有意見認為，金與正選擇公開此事，就是因雙邊條件談不攏，意圖公開對日本施壓。

岸田今天在參議院預算委員會備詢時被問及此事，表示「還不知道」這則北韓報導，但重申與北韓的雙邊會談對雙邊關係、綁架問題等相當重要。

日本內閣官房長官林芳正稍後則表示已知悉北韓官媒報導，但因可能影響未來談判，拒絕透露細節，並強調不接受北韓單方面宣稱綁架問題已解決。

北韓政府曾在1977至1988年間多次綁架日本人，17名受害者中，除2002年返回日本的5人外再無消息，但北韓方面堅持「綁架問題已解決」。

北韓 日本 金與正

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