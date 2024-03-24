威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

英國每日郵報和英國廣播公司（BBC）報導，威廉王子夫人凱特 22日透過預錄影片坦承罹癌。英國「鏡報」（The Mirror）指出，凱特拋出罹癌震撼彈後不久，一架載著威廉王子夫婦的直升機被目擊到在22日早上離開溫莎，前往英格蘭東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall），據悉他們將在此度過復活節 假期。每日郵報指出，威廉王子一家將在安默堡「與世隔絕並重新出發」。

威廉王子一名友人告訴「星期日泰晤士報」（Sunday Times），威廉受其母黛安娜王妃 離世影響，而進入「保護模式」。

與威廉王子關係密切的人士曾說，威廉王子夫婦正面臨喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子的母親健康狀況被公開的狀況下。威廉王子一名友人告訴「星期日泰晤士報」，威廉「無疑」汲取母親黛安娜王妃在他15歲時離世的經驗，讓他進入他現在所處的「保護模式」。

此外，泰晤士報報導，一名王室助手表示，威廉王子只是想在這艱難的時期「保護自己的妻兒」。