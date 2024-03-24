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俄羅斯大型紀念活動成日常 CNN：象徵不穩定和動盪

編譯羅方妤／即時報導
俄國首都莫斯科民眾24日獻花悼念「番紅花城市大廳」大規模恐怖襲擊罹難者。(新華社)
俄國首都莫斯科民眾24日獻花悼念「番紅花城市大廳」大規模恐怖襲擊罹難者。(新華社)

俄羅斯首都莫斯科近郊「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）22日晚間發生大規模恐怖襲擊，已知133人死亡、超過150人受傷。俄國24日降半旗哀悼死者，總統普亭則宣布這一天是「全國哀悼日」，民眾也紛紛在事發地點外獻花。CNN報導，這類大型哀悼活動已成為俄國常態，是俄國內部不穩定且動盪的跡象。

CNN指出，俄國民眾去年為墜機身亡的俄國傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）獻花哀悼，上個月又有數千人悼念猝死的俄國反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny），現在則哀悼死於「番紅花城市大廳」恐怖襲擊的罹難者。

37歲的俄國男子馬特維耶夫（Alexander Matveev）告訴CNN，俄國民眾感到不安全，擔心可能發生又一次襲擊。他說，他聽普亭暗示烏克蘭可能參與恐怖襲擊，這個說法對他而言有理。

馬特維耶夫說：「他說這些槍手試圖逃往烏克蘭。這是有道理的。他們只是找了些急於賺錢的傻瓜。」但烏克蘭強烈否認和恐攻有任何關連。

不過，馬特維耶夫補充，他會靜待調查人員的發現，「這裡的氛圍有些焦慮。我們擔心是否會發生又一次襲擊。但俄國是強大的，我們不會認輸」。

俄國 烏克蘭 普亭

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