莫斯科音樂廳恐攻逾百死 烏克蘭否認涉入

俄羅斯首都莫斯科近郊一座音樂廳昨晚遭遇恐怖攻擊造成逾100人死亡，圖為當地一處電子屏幕上亮起悼念信息。（路透）

俄羅斯 首都莫斯科近郊一座音樂廳昨晚遭遇恐怖攻擊，迄今已逾100人死亡。俄羅斯當局聲稱恐攻凶手試圖逃離俄國 ，他們在烏克蘭 有人「接應」，烏克蘭官員今天則否認俄方指控。

法新社報導，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）稍早表示，已逮捕試圖逃往烏克蘭的恐攻凶嫌。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）隨後於社群媒體X平台發文駁斥說，俄羅斯當局提到烏克蘭的說法「絕對站不住腳，而且荒謬可笑」。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）也說，烏國並未涉入這起攻擊案，至於烏克蘭牽涉其中的說法「和事實一點關聯也沒有」。

呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）已出面宣稱犯案，這是俄國近20年來死傷人數最慘重的攻擊事件。

俄國聯邦安全局指出，「凶手發動恐攻後，試圖穿越俄烏邊界，烏克蘭那側早有妥善接應」，但聯邦安全局並未提供進一步的細節。

俄羅斯部分國會議員和前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）也提到這起事件可能與烏克蘭有關，但沒有提供證據。

俄國當局宣稱已經逮補11人，其中包括4名襲擊者，但並未對呼羅珊伊斯蘭國聲稱犯案做出回應，也沒提到俄國認為誰是這起攻擊案的幕後主使者。

俄羅斯負責調查重大刑案的調查委員會（Investigative Committee）稍早發布聲明說，莫斯科音樂廳恐攻事件已知至少115人喪命，並預期死亡數會持續增加。