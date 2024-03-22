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ISIS宣稱犯案 俄音樂廳恐攻逾62死、百人傷 槍手闖入掃射畫面曝

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯莫斯科外郊一場演唱會22日驚傳恐怖攻擊事件。（美聯社）
俄羅斯莫斯科外郊一場演唱會22日驚傳恐怖攻擊事件。（美聯社）

俄羅斯莫斯科外郊一場演唱會22日驚傳恐怖攻擊事件，數名身穿迷彩服的槍手進入音樂廳後開槍並投擲爆裂物品，死亡人數增至62人死亡、逾百人受傷，事發後伊斯蘭國（ISIS）已宣稱犯案。

俄羅斯媒體報導，事發在當地時間22日晚間8時許、演唱會開唱之前，多名武裝人員以自動步槍開火，並投擲手榴彈等爆裂物品，引發火災，之後乘坐轎車逃離。

這是俄羅斯近年發生最嚴重的恐怖攻擊之一，未經證實的影片顯示，槍手朝音樂會中驚恐並尖叫的民眾來回掃射。當時音樂廳正準備舉行老牌樂團「野餐」的搖滾演唱會。

一名音樂製作人向法新社表示，演唱會前正要入座，結果突然聽到「幾聲機關槍掃射」和「很多尖叫聲」，他「立即意識到這很可能是最糟糕的恐怖攻擊」。另名目擊者向路透說，襲擊爆發時觀眾驚慌逃竄造成踩踏事件，「大家都跑向手扶梯」，每個人都在尖叫和奔跑。

根據俄羅斯媒體通報，直升機試圖撲滅大火，並從地下室疏散了約100人。警察、特種部隊和70輛救護車趕到現場，一些影片顯示，許多人一動也不動地躺在大廳外的血泊中。

事發後ISIS在Telegram上宣稱犯案，聲明指出，「ISIS武裝分子在俄羅斯首都莫斯科郊區的克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）襲擊大批基督徒集會，造成數百人死傷，對當地造成巨大破壞，然後他們才安全撤回基地。」

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，莫斯科將取消本周末所有體育、文化及其他公共活動，全力協助救災。克里姆林宮稱，總統普亭已經了解襲擊事件，隨時掌握最新情況。

這是2004年俄羅斯「貝斯蘭人質事件」（Beslan School Siege）以來最嚴重的攻擊慘案之一，當時伊斯蘭武裝分子劫持1200名人質，至少330人殞命，且大多都是學生。

俄羅斯 普亭

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