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印尼爪哇島搖不停 規模6.5 居民受驚嚇

中央社雅加達22日專電

印尼爪哇島外海今天上午發生芮氏規模6.0地震，震源深度10公里，隨後又發生規模5.3及6.5地震。規模6.5地震發生在當地時間下午3時52分。當局表示，隨後的地震強度不一定比之前的小，提醒可能會再發生地震。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BKMG）表示，印尼爪哇島（Java Island）土班縣（Tuban）外海附近今天上午11時22分發生規模6.0地震，12時31分發生5.3地震，下午3時52分又發生6.5地震。

規模達6.5的地震讓許多人感到害怕，「羅盤報」（Kompas）報導，地震造成土班縣2名居民受傷、2間房屋倒塌。有居民表示，她的孩子驚慌失措，嚇得害怕大哭。

土班縣許多辦公大樓都在地震當下趕緊疏散員工，在當地政府工作的安達（Endah Nurul Komariyati）說：「感謝神，我們沒有太驚慌，因為我們有演習，每個人都下了樓梯，離開大樓。」

印尼媒體報導，雅加達部分地區也能感受到6.5地震，但中央社記者當時位於雅加達南區，並未感受搖晃。

距離土班縣約100公里的泗水（Surabaya）民眾則感受到強烈搖晃。在泗水擔任英文老師的費南德茲（Delfin C. Fernandez）向中央社表示，今天的地震令人感到恐懼，先是上午些微搖晃，接著下午規模6.5的地震更讓人害怕。

費南德茲說：「我當時在公寓31樓，地震發生後趕緊跑向緊急出口，並爬樓梯離開大樓。」他描述，離開公寓的過程中，看到許多驚慌失措的居民，情況一度混亂，但大家似乎都努力保持冷靜。

另外，在梭羅市（Solo）工作的上班族薩金娜（Sakina）也感受到地震威力，她向「羅盤報」說：「我當時在辦公室的桌子前工作，突然感覺自己在搖晃。」

印尼氣象、氣候和地球物理局土班站站長巴達馬（Zem Irianto Padama）表示，規模6.5地震，比第一次的地震還要大，並補充，之後的地震強度不一定比第一次地震小，震度可能更大。

截至晚間，目前已發生51起地震。

地震 印尼

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