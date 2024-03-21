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印尼選委會完成計票 普拉伯沃以逾58%得票率贏得大選

中央社雅加達專電
印尼2月14日舉行大選，普拉伯沃當選下任總統，預計10月20日就任。（新華社）
印尼2月14日舉行大選，普拉伯沃當選下任總統，預計10月20日就任。（新華社）

印尼2月14日舉行大選，經過逾1個月的計票工作後，印尼選舉委員會昨晚確認總統候選人、國防部長普拉伯沃與他的副手吉伯朗以58.59%的得票率取得壓倒性勝利，代表2人當選下任正副總統，預計10月20日就任。

印尼選舉委員會（KPU）昨晚完成2月14日大選的計票工作，並正式確認總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與他的副手、總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）贏得大選。

官方計票結果顯示，普拉伯沃與吉伯朗以9621萬4691張票、得票率58.59％在總統大選中勝出。

取得第二高票的總統候選人是雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan），共獲得4097萬1906票、得票率24.95%；排名最後的則是代表執政黨民主奮鬥黨（PDIP）參選的甘查爾（Ganjar Pranowo），他獲得2704萬878張票、得票率16.47%。

普拉伯沃競選團隊的副主席暨發言人艾迪（Eddy Soeparno）曾向中央社表示，普拉伯沃若當選，印尼對台灣的政策將會與過去相同，因為雙方一直保持友好關係。

艾迪說：「雖然我們沒有外交關係，但台灣和印尼互設有經濟辦事處，且在投資、經濟、教育和旅遊領域等，雙方的關係很好。」

根據規定，落選的總統候選人有權在正式公佈計票結果後的三天內，向憲法法院提出對選舉結果提出訴訟。

印尼憲法法院早前表示，目前已準備接受可能收到有關選舉爭議的訴訟，並正式成立特別小組來處理可能出現的選舉爭議。

印尼 國防部 投資

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