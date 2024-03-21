南韓化學船載980噸丙烯酸在日本翻覆 8死2失蹤

一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，獲救9名船員中已確認8人死亡。（取材自YouTube）

日本 「FBS福岡放送」報導，根據日本門司海上保安部消息，山口縣下關市的六連島附近海域於當地時間20日上午7時左右，一艘載送化學物質的南韓 籍船隻因天候惡劣發生翻覆，當局緊急出動直升機和4艘巡邏艇展開救援，船上11人有9人被直升機救起。日本海上保安部稍晚證實，獲救9人中已確認8人死亡。日方動員機船持續海空搜救失蹤兩人。

日本朝日新聞報導，截至下午3時15分，11人中有9人被直升機救起，獲救9人都有穿著救生衣。

這艘南韓籍貨船船上11名船員包括2名南韓人、8名印尼 人和1名中國人，載送980噸的丙烯酸（又稱壓克力酸），目前尚未發現外洩入海。

這起事故發生在20日上午7時過後的日本山口縣下關市六連島海域。位於北九州市的門司海上保安部表示，當時接獲來自南韓籍的KEOYOUNG SUN化學品船求救通報表示「船身正在傾斜」，之後該化學品船就翻覆。

海上保安部等表示，已出動航機及巡邏船赴事發海域，加緊搜救另外兩名失蹤船組員。

海上保安部表示，這艘化學品船18日從日本兵庫縣姬路港出港，前往南韓蔚山的航程中遭遇惡劣天候，在向海上保安部提出申請後，20日凌晨在事發海域下錨停俥。

事發海域風速為每秒10公尺到15公尺、浪高約3.5米，海象惡劣；下關市清晨5時10分也觀測到每秒22.7公尺的最大瞬間風速。

福岡地方氣象台已發布警告山口縣等九州北部地區出現強風巨浪，敦促民眾20日下午前外出小心。