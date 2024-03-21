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監禁15載 翁山蘇姬別墅1.5億起拍

編譯中心／綜合20日電
翁山蘇姬曾遭軟禁的湖畔豪宅拍賣，起標價1億5000萬美元。（美聯社）
翁山蘇姬曾遭軟禁的湖畔豪宅拍賣，起標價1億5000萬美元。（美聯社）

緬甸官員說，民主領袖翁山蘇姬的湖濱別墅今天拍賣，據法新社報導，起標價為1億5000萬美元，但無人上門競標。曾獲得諾貝爾和平獎的翁山蘇姬，自2021年緬甸發生政變後遭到監禁，先前亦曾遭軟禁於這棟湖畔豪宅15年。她與她的哥哥爭奪這處房產數十年，後來這棟兩層房屋與1.9英畝的土地被拿來拍賣。

據報導，這棟殖民時代的房屋坐落在綠樹成蔭的大學大道上，距離美國大使館僅數棟房屋之遙。拍賣前，一小群人聚集在翁山蘇姬的湖濱別墅前，其中大多數是記者。

別墅大門上方掛著翁山蘇姬父親、獨立英雄翁山將軍的肖像，在上頭監視著拍賣過程，同時，別墅也張貼一張公告，表示起標價為3150億緬幣，按照官方匯率相當於1億5000萬美元。也有媒體報導指起標價9000萬美元。

翁山蘇姬在1988年抗議軍政府的大型示威活動中一戰成名，之後遭軍方監禁在這棟房屋脆弱不堪的圍牆內約15年。

翁山蘇姬遭軟禁時無法與人在英格蘭的丈夫和小孩聯繫，靠著彈鋼琴、讀偵探小說與冥想消磨時光。與此同時，她作為民主領袖的地位則日益提高。

在這棟別墅外頭的人行道上，經常會有數以百計民眾聚集，聆聽她談論民主及透過非暴力對抗軍事統治。

2010年獲釋後，她繼續住在這棟別墅，接待許多外國領袖、記者與外交官。2012年，時任美國總統歐巴馬到這棟別墅探望她，稱翁山蘇姬是「民主的標竿人物」。

翁山蘇姬2012年離開仰光，根據與軍方達成的權力分享協議，搬到軍方建造的首都奈比多治理國家。

2021年2月1日軍方再度奪權時，翁山蘇姬在當天凌晨遭到拘捕，10年的民主實驗結束，讓這個東南亞國家陷入血腥混亂。

此後，翁山蘇姬因與將領達成權力分享協議，且曾為他們遭控對洛興雅（Rohingya）少數族裔犯下的種族滅絕罪辯護，導致國際形象受到玷汙，但她在緬甸依舊廣受歡迎。

翁山蘇姬 拍賣 緬甸

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