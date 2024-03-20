加薩百姓瀕臨饑荒邊緣 布林肯再赴中東促以哈休戰

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天再度造訪中東地區，設法促成以哈休戰。美聯社

國務卿布林肯 （Antony Blinken）今天再度造訪中東地區，設法促成以哈休戰。這場戰爭已使遭到包圍的加薩 地區人民瀕臨饑荒邊緣。

法新社報導，以色列與巴勒斯坦 伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的軍事衝突已進入第6個月，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言摧毀哈瑪斯，以報復後者在去年10月7日發動的攻擊。

擠滿數以千計病患和流離失所民眾的加薩市「西法醫院」（Al-Shifa Hospital）持續發生激戰，以色列聲稱巴勒斯坦武裝份子一直藏身在這座醫院中。

哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部說，夜間的轟炸和戰鬥再添90死，使巴勒斯坦死亡總數增加至接近3萬2000人。

在衝突持續之際，以哈雙方本週在卡達恢復休戰談判，目的是停止戰爭和封鎖，及釋放關在加薩地區的剩餘人質。

聯合國（UN）旗下機構已警告說，加薩的240萬人口正瀕臨饑荒邊緣，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）指控以色列可能將「飢餓作為一種戰爭手段」。

布林肯將在今天造訪中東大國沙烏地阿拉伯。他警告說，加薩所有人口正在遭遇「嚴重的糧食不安全」。

布林肯預計明天造訪埃及。埃及是向加薩運輸物資的主要入口，也是力促以哈休戰的重要調停國。