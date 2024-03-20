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北韓大秀軍事肌肉 稱已成功測試新型飛彈發動機

中央社綜合外電報導

平壤官方媒體今天報導，在領導人金正恩監督之下，北韓成功測試「新型中程極音速飛彈」的固態燃料發動機。

法新社報導，據北韓官方媒體中央通信社（KCNA）表示，北韓飛彈管理局昨天在境內西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Ground）執行這次測試。

北韓中央通信社說：「新型中程極音速飛彈固體燃料發動機的地面噴射測試，具有另一項戰略價值。」

報導還說，金正恩表示，「這種武器系統的軍事戰略價值與洲際彈道飛彈（ICBM）一樣重要」。

路透社說，北韓中央通信社並未提供昨天測試的發動機細節，或測試的技術性質。

平壤去年底表示，針對中程彈道飛彈（IRBM）新型固態燃料發動機已進行一連串的地面測試。

在平壤發表最新聲明的前一天，北韓表示金正恩監督了涉及「新近裝備的超大型」多管火箭發射器演習，重點在於「為摧毀敵方首都做好充分準備」。

長期以來，測試技術更先進的固態燃料飛彈一直是金正恩的關鍵目標。

北韓去年聲稱已成功測試首枚固態燃料洲際彈道飛彈，這是最大、射程最遠的彈道飛彈，並盛讚這是北韓核反擊能力的重大突破。

專家表示，與液態燃料武器相比，固態燃料飛彈通常具有更高的操作便利性和安全性。

北韓 彈道飛彈 金正恩

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