遭點名為「小三」害凱特住院 威廉王子緋聞對象發聲闢謠

英國凱特王妃神隱引發諸多猜測，威廉出軌凱特閨密的舊誹聞又再度引起熱議。（取自X）

英國凱特 王妃據傳因為動了腹部手術而神隱3個月休養，但病情始終沒有對外透露，加上先前的P圖風波，令謠言滿天飛，連威廉出軌凱特閨密的舊誹聞又再度引起熱議，而她16日也透過律師發表聲明駁斥相關消息。

紐約郵報日前報導，有傳聞指凱特神隱是因為與威廉的感情生變，使得威廉長年的緋聞 小三—蘿絲漢伯里（Rose Hanbury）又再度成為討論焦點。威廉與蘿絲從2019年開始傳緋聞，當時有消息指稱凱特發現威廉趁著自己懷路易斯小王子的期間，與蘿絲多次私下見面並對自己不忠。

而近期網路上有關的凱特消失的陰謀論則愈傳愈烈，最聳動的是蘿絲懷了威廉的小孩並試圖逼供，凱特得知後與蘿絲發生口角，並遭到蘿絲持刀砍傷腹部住院等，但都僅是未經證實的傳言。

美國脫口秀主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）日前也在節目上討論了凱特消失在公眾眼前的事，稱「整個英國都因為凱特失蹤感到不安」，「現在網路偵探猜測凱特消失可能與威廉外遇有關。」

針對自己在美國脫口秀中被點名，蘿絲16日也透過律師向《商業內幕》（Business Insider）表示，「這些傳言完全是假的。」肯辛頓宮也未針對威廉王子的外遇傳聞做出回應。