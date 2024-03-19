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因應中共挖牆腳 美援太平洋島國71億元

中央社曼谷19日綜合外電報導
國務卿布林肯(右二)與馬紹爾群島外長暨財長卡布亞(左一)、帛琉總統惠恕仁(左二)及密克羅尼西亞西米納(右一)會面。(美聯社資料照)
國務卿布林肯(右二)與馬紹爾群島外長暨財長卡布亞(左一)、帛琉總統惠恕仁(左二)及密克羅尼西亞西米納(右一)會面。(美聯社資料照)

值中國積極試圖挖華府挖牆腳之際，美國官員今天強調，近期獲批准、為3個具重要戰略意義太平洋島國提供71億美元的法案，是美國作出承諾的重要跡象。

美聯社報導，儘管提供馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉的「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）援助款更新案獲兩黨廣泛支持，這項法案卻因美國國會在預算問題上的僵局被擱置數月。

這些島國領導人示警，資金延遲可能會迫使各國政府中斷部分服務，導致輿論轉向中國的投資提案。

即將在今年稍晚面臨大選的帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）2月致函美國參議員的信件曝光，信中提及中國共產黨正在尋求利用美國耽擱的機會。

他寫道，只要美國國會一天不通過COFA援款，就正中中國共產黨下懷，就會讓部分親中的帛琉人士得逞，接受中國看似有吸引力的經濟倡議，而代價就是轉變聯盟陣營，且是從犧牲台灣開始。

這項經濟援助於9日獲批准，儘管在20年內提供71億美元援助相較於國會正在審議的其他經援法案並不算多，例如援助烏克蘭、以色列和台灣的法案就達950億美元，但那卻占這些島國預算一大部分，對醫療服務、基礎建設計畫和教育而言至關重要。

國務院執行COFA資深顧問拉格斯（Taylor Ruggles）說：「我們理解，過去幾個月對我們在太平洋的朋友來說很灰心而且充滿不確定性。我們聽到他們對完成此事的擔憂。坦白說，我們同感挫折。」

更新協約之舉正值美國對該地區施展外交攻勢之際。索羅門群島於2022年與中國簽訂安全協議，為區域注入新刺激，也敲響北京恐在南太平洋建立海軍據點的警鐘。

拉格斯說：「那是這個政府首要任務。」他表示，其他國安優先要務仍在國會遭到擱置，COFA獲得批准表明協約的重要性。

根據COFA，3國公民有權在美國居住、工作並享受其他福利，美國則為3國提供郵政服務、國防並有權運用比美國本土面積還大的相關海域設置軍事設施並且進行演習。

預算 共產黨 國務院

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