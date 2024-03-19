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斥中國主張荒謬 印度：阿魯納查省是不可分割一部分

中央社新德里19日綜合外電報導
印度總理莫迪造訪阿魯納查省。(美聯社資料照)
印度總理莫迪造訪阿魯納查省。(美聯社資料照)

印度外交部今天指出，中國對阿魯納查省（Arunachal Pradesh）提出「荒謬的主張」，強調這個和中國接壤的東北省分將永遠是「印度完整且不可分割的一部分」。

路透報導，北京聲稱阿魯納查省是藏南的一部分。新德里拒絕這種說法，強調阿魯納查省向來是印度一部分。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天說：「在這方面重複毫無根據的論點，並不能證明這種說法的有效性。」

賈斯瓦是回應中國國防部發言人張曉剛上周言論。印度總理莫迪（Narendra Modi）在那之前幾天，於9日為阿魯納查省一個公路隧道主持啟用儀式。

張曉剛在聲明中說，「我們要求印方停止採取任何導致邊界問題複雜化的舉動，切實維護邊境地區和平穩定」，並說隧道啟用之舉「有悖於雙方為緩和邊境局勢所作的努力」。

這兩個擁有核武的鄰國共享長達3000公里邊界，其中大部分畫分不清。兩國2020年在喜馬拉雅山區的西段邊境爆發衝突，至少20名印度士兵和4名中國士兵喪生。

自從衝突發生以來，兩軍都在邊界沿線鞏固陣地，部署額外兵力和裝備。1962年雙方曾經爆發邊境戰爭。

印度 喜馬拉雅山 國防部

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