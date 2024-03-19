緬甸軍方持續空襲若開邦 聯合國秘書長憂平民死傷慘重

緬甸軍方持續空襲西部若開邦村莊。示意圖。(路透)

聯合國 秘書長古特瑞斯表示，緬甸 軍方持續空襲西部若開邦村莊的報導令他感到「擔憂」。當地人告訴法新社，今天有20多人因此喪生。

法新社報導，反叛組織若開軍（Arakan Army）去年11月攻擊安全部隊，打破2021年軍方政變以來大體上獲得維持的停火協議，若開邦（Rakhine State）自此動盪不安。

古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人今天表示，軍方持續空襲的報導令古特瑞斯感到「憂心」，包括據報今天在岷比亞鎮（Minbya）又有許多平民死傷。

岷比亞鎮位在邦首府實兌（Sittwe）以東，若開軍近幾周來幾乎已完全切斷該鎮的對外聯繫。

路透報導，穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）數十年來在佛教徒為主的緬甸遭到迫害，近100萬人棲身位在鄰國孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的擁擠營地。他們大部分因2017年的軍事鎮壓而出逃。

緬甸軍事領導人將洛興雅人視為闖入的外國人，拒絕給予公民身分。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）15日引述當地居民說法報導，1架戰機對距離岷比亞鎮約5公里的塔達村（Thar Dar）投擲炸彈，造成23人死亡、30人受傷。塔達村民主要是洛興雅人。

儘管實兌由軍政府部隊掌控，不過若開軍近幾周裡在周邊地區頗有斬獲，戰鬥也已擴散到鄰國印度 和孟加拉。

上月，孟加拉有至少2人命喪於自緬甸發射的迫擊砲彈。