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大馬麥當勞告抵制團體誹謗 聲援巴勒斯坦群眾續抗議

中央社記者黃自強吉隆坡18日專電
麥當勞。路透
麥當勞。路透

馬來西亞麥當勞控告反以色列的「馬來西亞抵制、撤資、制裁」（BDS Malaysia）組織誹謗並要求賠償案今天開庭，聲援巴勒斯坦群眾集聚法院外呼喊口號抗議，要求以色列停止戰爭暴行。

數十名聲援巴勒斯坦群眾集聚位於莎阿南高等法院外抗議，他們手持布條與標語牌，要求以色列停止對巴勒斯坦種族滅絕，高呼口號譴責以色列對身處戰火圍困的巴勒斯坦人民所施加的暴行。

抗議群眾在法院外堆放以白布包裹形狀象徵遭殺害巴勒斯坦人民，要求以色列停止殺戮行徑。

高等法院今早部署大批警力戒備，防範發生意外事故。

以巴衝突戰火迄今未歇，大馬抱持支持巴勒斯坦立場，譴責以色列，社運團體數度集會聲援仍身陷戰火的巴勒斯坦人民，民間不乏傳出抵制麥當勞聲浪，也有散播麥當勞涉及資助以色列軍隊等情事。

大馬麥當勞去年10月15日澄清與以色列麥當勞無關，大馬麥當勞是一家本地經營公司，也是百分之百的穆斯林公司，每年都進行伊斯蘭義捐（Zakat），並僱用千名本地勞工，致力服務與回饋社區。

大馬麥當勞去年12月29日公告，具狀控告反以色列的「馬來西亞抵制、撤資、制裁」組織，認為這個運動透過道聽途說方式，推論大馬麥當勞與以色列有關連，並煽動民眾的憤怒情緒，憎恨麥當勞的品牌。

大馬麥當勞同時要求馬幣600萬令吉（約127萬美元）損害賠償，諸如收入損失（馬幣300萬令吉，約63.6萬美元）、解僱員工賠償費（馬幣150萬令吉，約31.8萬美元）、材料過期費（馬幣150萬令吉）。

麥當勞 以色列 巴勒斯坦

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