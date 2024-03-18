多家俄媒報導查理國王駕崩 英大使館出面否認

俄國多家媒體18日誤稱英王查理三世逝世。(美聯社)

英國每日郵報18日報導，在多家俄羅斯媒體聲稱英國國王查理三世 (King Charles III)駕崩後，英國駐烏克蘭大使館 不得不緊急發布「英王還活著」的正式聲明。

俄國多家新聞網站及社媒帳號稍早報導，稱查理三世因癌症併發症辭世，享年75歲，但未引用明確的消息來源。

與此同時，一張標示「白金漢宮聲明」的假圖在社群媒體 上流傳，上面寫了「國王在昨天下午出乎意料逝世」，聲明上的日期是3月18日。

發布這個消息的包括俄新社(RIA)、衛星通訊社(Sputnik)、Readkovka和Mash等親官方媒體，目前未知他們是誤信假消息，還是受官方指使所為。

在英國駐烏克蘭大使館用俄文及英文發布澄清聲明後，這些新聞網站紛紛修正及更新了報導，補充說「有關查理三世去世的消息截圖是假的」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在這場混亂中也插了一腳，她在社群媒體上發文說：「倫敦看起來真慘。」