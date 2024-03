多家俄媒報導查理國王駕崩 英大使館出面否認

英國每日郵報18日報導,在多家俄羅斯媒體聲稱英國國王查理三世 (King Charles III)駕崩後,英國駐烏克蘭大使館 不得不緊急發布「英王還活著」的正式聲明。

俄國多家新聞網站及社媒帳號稍早報導,稱查理三世因癌症併發症辭世,享年75歲,但未引用明確的消息來源。

與此同時,一張標示「白金漢宮聲明」的假圖在社群媒體 上流傳,上面寫了「國王在昨天下午出乎意料逝世」,聲明上的日期是3月18日。

發布這個消息的包括俄新社(RIA)、衛星通訊社(Sputnik)、Readkovka和Mash等親官方媒體,目前未知他們是誤信假消息,還是受官方指使所為。

在英國駐烏克蘭大使館用俄文及英文發布澄清聲明後,這些新聞網站紛紛修正及更新了報導,補充說「有關查理三世去世的消息截圖是假的」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在這場混亂中也插了一腳,她在社群媒體上發文說:「倫敦看起來真慘。」

🇬🇧 We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo