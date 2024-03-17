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南海局勢升溫 菲律賓強化國土保衛演習相繼登場

中央社馬尼拉17日專電
圖為3月15日，菲律賓打拉省奧唐納營舉行聯合兵種訓練演習(CATEX)，菲律賓陸軍士兵在實彈演習中操作自動車載榴彈砲系統(ATMOS)。(歐新社資料照)
圖為3月15日，菲律賓打拉省奧唐納營舉行聯合兵種訓練演習(CATEX)，菲律賓陸軍士兵在實彈演習中操作自動車載榴彈砲系統(ATMOS)。(歐新社資料照)

南海緊張局勢升溫之際，菲律賓陸軍近日在呂宋島進行大型聯合兵種演練，菲美陸軍接下來將舉行「堅盾」聯合演習，菲美年度「肩並肩」大型聯合軍演預計也將在4月下旬展開。

中國海警5日向菲律賓補給船噴射高壓水柱，造成4名菲國海軍輕傷，被認為是迄今菲中在南海最嚴重的衝突。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）於8日宣布，國防部與菲律賓武裝部隊正式實施全面群島防禦概念（CADC），發展菲律賓軍方捍衛菲國整片領土和專屬經濟海域的能力。

菲律賓國防部指出，鐵歐多洛14日與軍方人士前往呂宋島東部奧羅拉省（Aurora）卡西古蘭鎮（Casiguran）視察一處海軍分遣隊設施。

菲國國防部表示，根據全面群島防禦概念，這處海軍分遣隊設施將強化菲律賓軍隊在此地區的存在，並加強菲國東方班哈姆高地（Benham Rise，菲稱菲律賓高地 Philippine Rise）和菲律賓海的安全。

班哈姆高地位於呂宋島東北方海底，總面積約13萬平方公里，比3個台灣島還大。這片海域被認為蘊藏豐富漁業和海底油氣資源，馬尼拉當局認定此處為菲國領土，但北京存有異議，曾多次派遣研究船到此探勘。

在此同時，菲律賓陸軍動員逾6000名兵力，8日到18日在呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營和丹轆省（Tarlac）進行「陸地」（Katihan）大型聯合兵種演練。

菲國陸軍15日開放媒體赴丹轆省拉賓納（Colonel Ernesto Ravina）空軍基地採訪第2階段聯合兵種演練，並進行自動化卡車裝載榴彈砲系統（ATMOS）155毫米自走砲實彈演習。

菲律賓陸軍表示，為因應快速變化的安全環境，陸軍正整合不同作戰職能的各部隊訓練，結合機動、機動支援、機動勤務支援部隊和後備軍人進行聯合兵種作戰演習。

接下來，美國太平洋陸軍和菲國陸軍「堅盾」（Salaknib）聯合演習預計4月初登場。菲美年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演也將於4月底前展開，除了美國和澳洲之外，法國、日本軍隊可能都將加入今年演習。

另一方面，菲律賓空軍司令巴瑞紐（Stephen Parreño）15日前往位於菲國西北部北伊羅科斯省（Ilocos Norte）布哥斯鎮（Burgos）的陸戰隊第4旅總部，拜會陸戰隊第4旅旅長布朗柯（Vicente Blanco III）。

隨著菲國軍方將重點從國內安全轉向外部國土保衛，原本駐守菲南蘇祿省（Sulu）親伊斯蘭國武裝分子猖獗地區的菲律賓陸戰隊第4旅，於2022年被調派到菲律賓北部，以強化沿海國土保衛。

菲律賓空軍表示，巴瑞紐向菲國陸戰隊第4旅對空軍的支持表達謝意，強調雙方將持續合作，確保地區安全穩定。

國防部 澳洲 日本

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