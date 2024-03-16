金正恩攜愛女巡農場 官媒稱「偉大嚮導者」暗示接班地位

北韓官媒朝中社（KCNA）16日公布照片，據稱為金正恩和女兒15日一同視察一處溫室農場。(路透)

北韓 中央通信社（朝中社，KCNA）16日報導領袖金正恩 偕女兒視察北韓江東綜合溫室農場時，中、英文版報導分別以「偉大的嚮導者」 、「great person of guidance」稱呼金正恩之女。法新社報導引述分析人士指出，此詞通常用來指稱高階領袖，因此這次報導暗示她作為潛在接班人的地位。

平壤 官媒從未指出金正恩之女姓名，但南韓情報單位點名她為朱愛（譯音，Ju Ae，又譯主愛）。朝中社報導，「偉大的嚮導者們和黨政軍領導幹部一起參觀了江東綜合溫室」。南韓的北韓大學院大學教授梁茂進告訴法新社，這是第一次將金朱愛升格為領袖的尊稱。

南韓首爾世宗研究所朝鮮半島策略中心主任鄭相昌則說，北韓用語「嚮導」（hyangdo）通常專指平壤政權的最高領袖或其繼任者，「這種對金朱愛的個人崇拜程度，強烈暗示她將接替金正恩成為北韓下一任領袖」。