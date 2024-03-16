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凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

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凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

世界新聞網╱即時報導
威廉王子、凱特王妃。（路透）
威廉王子、凱特王妃。（路透）

自1月接受「腹部手術」以來，英國王儲威廉王子的妻子凱特王妃便再也沒有出現在公眾視野中，其健康問題隨即引發廣泛關注。而在3月11日的「修圖風波」後，關於凱特王妃的各種傳聞更是層出不窮。

紅星新聞報導，當地時間3月14日，威廉王子在王妃因「修圖風波」道歉後，首次提及其妻子。媒體預計，在「修圖風波」後，一些媒體機構與王室之間的信任會出現裂痕，而一般民眾可能也愈發難以分辨王室所傳達內容的真假。 在此情況下，圍繞著凱特王妃的爭議只會越來越激烈。 而這一系列傳聞背後，是大眾源源不絕的詢問：凱特究竟去哪了？

威廉王子14日現身倫敦一家青少年活動中心，在與孩子們一起做餅乾時，他口吻輕鬆地提到了自己的妻子，「我妻子很有藝術氣質。」威廉邊做餅乾邊補充稱，「甚至我的孩子們都比我有藝術氣質。」

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媒體稱，在凱特王妃身陷「修圖風波」後，威廉王子似乎對此並不在意，還對妻子加以讚賞。

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當天晚些時候，威廉王子在為紀念母親黛安娜王妃而舉行的「黛安娜遺產獎」頒獎現場，再次提到了凱特王妃和自己的母親黛安娜王妃。「她（黛安娜王妃）告訴我，每個人都有幫助別人的潛力，每個需要幫助的人都應該在生活中獲得幫助。」威廉接著說：「凱特和我在慈善工作中都牢記著她的這一理念。」

凱特 黛安娜王妃

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