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俄羅斯受戰爭打擊最重的城市 居民仍力挺普亭

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭。（路透）
俄羅斯總統普亭。（路透）

俄羅斯正在舉行總統大選投票，除了國家控制的電視或社群媒體，對烏克蘭的戰爭大致上仍未進入大多數選民的眼簾。但在毗鄰兩國邊境的別爾哥羅德州首府別爾哥羅市，因為幾乎每天面對著攻擊，等於是切深體會到戰火。儘管如此，當地居民依然強力支持普亭

根據華盛頓郵報15日刊登的長篇報導，別爾哥羅德市的防空系統本周就有4天在奮力攔截火箭與無人機，俄軍則在別爾哥羅德州東部與南部迎戰反克里姆林宮的武裝分子。這些民兵沿著邊境發起襲擊，旨在把幾乎篤定再獲得6年任期的普亭描繪成無法保護自己的國家。

然而，幾乎沒有跡象表明這些行動正在取得成功。對許多別爾哥羅德居民來說，這類攻擊只是深化他們對普亭的支持以及克宮的「錯誤描述」，即俄羅斯人不是戰爭的肇事者，反而是戰爭中的受害者。

別爾哥羅德市議員拉琴科（Vadim Radchenko）表示，烏克蘭破壞投票跟煽動對莫斯科憤怒的戰略適得其反，「當俄羅斯人遇到這類恐怖活動時，他們不會放棄」。他還表示，「作為一個整個歷史一直在抵禦外來攻擊的邊境城市，別爾哥羅德存在一種感覺，即在我們的後面有著一整個國家，這是遺傳」。

華郵記者指出，別爾哥羅德沒有恐慌，卻充斥著緊張跟偏執。經過幾個月的打擊，居民受到創傷，基本上相信了克宮的政治化妝（Spin），把戰爭歸咎到烏克蘭的「法西斯分子」和「納粹分子」，還有為了向基輔供應武器而責難美國和其他北約國家。

根據華郵記者的採訪與觀察，雖然居民們承認感到不高興，但他們要視怪罪莫斯科，也很少有人大聲說出來。對於當地許多人而言，烏克蘭持續不斷的打擊，是仇恨俄羅斯的法西斯軍隊無故襲擊的一環。這些攻擊沒有削弱俄羅斯人的士氣，反而致使別爾哥羅德的許多居民認為自己是受害者，俄軍必須更加猛烈地重重打擊烏克蘭敵人。

當地人權活動人士科斯秋科夫（Ilya Kostyukov）表示，有些人覺得被莫斯科拋棄，責怪當局未能保障邊境安全，但他們批評和抱怨，不代表不支持繼續戰爭，「這裡沒有邏輯」。他還形容莫斯科的宣傳「真的已經搞亂人們的大腦」，稱「許多人起初很擔心在烏克蘭的親戚，但這種擔憂現在已經消失了。相反，仇恨占了上風」。

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