德法波三國首腦柏林會晤 軍援烏克蘭達成一致

左起：馬克宏、蕭茲、圖斯克。(路透)

德國 總理蕭茲 15日在柏林會見了法國總統馬克宏和波蘭總理圖斯克，三方就加強對烏軍援措施達成一致。

據介紹，這是「威瑪三角」自2023年6月以來進行的首次最高級別官員會談。「威瑪三角」機制在德國政府倡議下于1991年成立，旨在為歐洲的未來確定共同基本利益並擴大跨境合作。

蕭茲在磋商後宣布，德國、法國和波蘭已就向烏克蘭 提供軍事支持的多項措施達成一致。具體包括，三方將在全球市場上為烏克蘭採購更多武器，將擴大軍事裝備的生產，決定建立一個新的遠程火箭炮能力聯盟等。

「我們三方都非常認真地支持烏克蘭。」蕭茲表示，團結和聯合行動對於捍衛歐洲的和平與自由至關重要。「我們的團結就是我們的力量。尤其是我們德國、波蘭和法國三個國家負有特殊責任。」

馬克宏表示，法國、波蘭和德國對烏克蘭局勢評估一致。他表示，他們不希望事態昇級，「這也意味著我們必須保持團結」。

圖斯克表示，三方會晤表明「有關分歧的謠言」不屬實，「今天我們用同一個聲音說話」。

最近，關於是否向烏克蘭派遣地面部隊問題引發了德法兩國之間分歧。在赴柏林進行磋商前，馬克宏在電視直播訪談中重申了立場，不排除在烏克蘭部署地面部隊的可能性。蕭茲則拒絕西方在烏克蘭部署地面部隊。