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普亭有望做到2036年 俄總統大選一次看

中央社莫斯科15日綜合外電報導
一名俄羅斯男子15日在聖彼得堡舉行的總統選舉中投票。歐新社
一名俄羅斯男子15日在聖彼得堡舉行的總統選舉中投票。歐新社

俄羅斯將從15日起的3天舉行總統選舉，不過提前投票與通訊投票之前已開始，烏克蘭俄佔區也可投票。71歲的現任總統普亭（Vladimir Putin）篤定可贏得新一屆6年任期。

以下綜合華盛頓郵報與美國有線電視新聞網（CNN）報導這次俄國總統大選概況。

● 3月15日起連3天投票

投票從15日進行至17日，提前投票稍早前已先開始，包括世界各地的俄羅斯僑民。2022年9月遭併入俄國的烏克蘭南部4個俄佔區也能投票。

如果沒有候選人票數過半，第二輪投票將於週日投票結束的3週後進行。國會下議院「國家院」（Duma）的下次選舉是在2026年舉行。

● 反對派領袖殞命 3名候選人陪榜

兩名最具人氣的反對派領袖已先後離世。涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年於克里姆林宮附近遭槍殺；納瓦尼（Alexei Navalny）雖自2020年的中毒事件倖存，但上月死於獄中。

兩名反戰參選人丹佐瓦（Yekaterina Duntsova）、納德茨丁（Boris Nadezhdin）被俄國中央選舉委員會以登記參選的簽名有毛病為由剔除。這次選票上除普亭外只有另3名候選人，都是親克宮黨派配合提名充門面之用。

3人分別為75歲的俄國共產黨候選人卡里托諾夫（Nikolai Kharitonov）、56歲的自由民主黨強硬派民族主義者斯魯茨基（Leonid Slutsky）與40歲的新人民黨候選人達凡科夫（Vladislav Davankov）。

● 普亭有望一路做到2036年

原本根據俄國憲法，普亭的總統職涯應於2008年告終，但在普亭與總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）互換職位的偷樑換柱下，當完4年總理後普亭2012年又當回總統，雖一度激起大規模示威但無助改變大局。

俄國2020年公投修憲後將總統任期屆數歸零，普亭可以從2024年起再選兩次（一任6年），等於可一路做到2036年。若能做到2036年，屆時83歲的普亭將成為俄羅斯當代史上掌權時間最長的領導人，超過前蘇聯時期史達林（Joseph Stalin）29年的執政。

● 俄烏戰爭鋪墊 普亭支持率逾8成

獨立的社研與民調機構列瓦達中心（Levada Center）表示，普亭目前支持率超過80%，與入侵烏克蘭前的3年時間相比呈大幅上升。

目前國家安全是俄羅斯人最關心議題。烏克蘭對俄國邊境地區的打擊讓許多俄國人感受到戰爭，但依然對入侵烏克蘭高度支持。

● 逢選必勝 普亭憑什麼

華郵認為，自24年前從葉爾欽（Boris Yeltsin）卸任接棒後，普亭一步步摧毀民主機制，將媒體、法院、橡皮圖章般的國會和選委會等置於國家嚴控，並打壓異議人士。

克宮掌控的媒體進行大量宣傳，說服俄國人相信只有普亭才能保證穩定，將侵烏的敘事描述為俄國對抗北約東擴、攸關國家存亡的一戰，且只有在普亭帶領下才能獲勝。

政府僱員和國有企業員工是普亭的大票倉，當中不少人是封閉、腐敗體系的受益者。為確保忠誠，他們得聽命向老闆出示手機照片，證明他們投票給普亭。

● 讓俄佔區進一步融入

對普亭而言，在這場選舉得票好看就能對外聲稱侵烏戰事有民意背書。

這次選舉還能鞏固莫斯科對兼併自烏克蘭的克里米亞、赫松、札波羅熱、頓內茨克和盧甘斯克等地的控制。

俄媒報導，克宮預期這次投票率至少70%，普亭可望以80%的得票輕鬆獲勝，並超越2018年76.7%的得票率。

普亭 通訊投票 俄國

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