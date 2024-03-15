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哈瑪斯願讓步 以色列不埋單 英媒推測：放人問題喬不攏

編譯羅方妤／即時報導
以色列維權人士14日堵住特拉維夫一條高速高路，舉著遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯脅持在加薩的以國女子肖像，在抗議中要求釋放人質。（美聯社）
以色列維權人士14日堵住特拉維夫一條高速高路，舉著遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯脅持在加薩的以國女子肖像，在抗議中要求釋放人質。（美聯社）

英國天空新聞報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯公布修改後的停火協議提案，其中包括兩階段釋放以色列人質換取巴勒斯坦囚犯、商定永久停火日期等。天空新聞中東特派員邦科爾（Alistair Bunkall）分析，以國一直拒絕哈瑪斯要求立即停火，稱只會允許人道停火，而哈瑪斯最新提案似乎顯示他們態度有所軟化。

路透看見的提案顯示，第一階段會尋求釋放女性、小孩、年長和病弱的人質，換取釋放700至1000名巴勒斯坦囚犯。約有100名巴勒斯坦囚犯在以國服無期徒刑。此外，初步階段也包含釋放以國「女性新兵」。哈瑪斯也提議商定永久停火日期，並在第一階段交換人質和囚犯後，以軍撤出加薩。提案也指出，雙方剩餘人質和囚犯將在第二階段釋放。

然而，以國總理內唐亞胡辦公室表示，哈瑪斯的停火新提案是基於「不切實際的要求」提出的。

天空新聞中東特派員邦科爾分析，「我們似乎仍還沒有到戰鬥暫停的那一刻」。他說：「以國一直拒絕同意停火，稱只會允許人道停火…而從最新提案來看，哈瑪斯在這方面態度似乎有所軟化。但仍要求釋放大量巴勒斯坦囚犯換取釋放以國人質。」

一位和內唐亞胡關係密切的消息人士告訴邦科爾，哈瑪斯的要求依舊是「妄想」。邦科爾補充：「我認為，這主要圍繞在關於釋放巴勒斯坦囚犯的要求。哈瑪斯正要求釋放一些很受矚目的囚犯。」

哈瑪斯 巴勒斯坦 加薩

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