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海地黑幫首腦出言威脅政壇領袖 加拿大撤使館人員

中央社太子港14日綜合外電報導
海地總理亨利（Ariel Henry）。美聯社
海地總理亨利（Ariel Henry）。美聯社

海地總理亨利日前表示將把權力移交給一個新的過渡委員會，但黑幫首腦出言威脅可能參加該委員會的政治領袖。與此同時，首都太子港暴力事件再起，加拿大撤離大使館人員。

路透報導，加勒比海國家海地難以解決長期政治和人道危機，首都太子港（Port au Prince）大半區域已被全副武裝的幫派接管。

不得民心的亨利（Ariel Henry）11日宣布，一旦過渡委員會成立，他就會下台。隨後太子港一度平靜下來，但暴力情勢昨晚似乎再度升溫，一處社區發生槍戰，警校今晨還遭到攻擊。

這個月被武裝人士放走囚犯的主要監獄也發生火警，稍早現場冒出濃濃黑煙，但到了今天下午，火勢似乎已受控制。路透無法立即確認火災前監獄內還有沒有人，以及起火的原因。

加拿大今天宣布削減大使館人數，海地境內只會留下必要員工。

海地幫派聯盟首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier）昨天透過錄音方式，威脅他口中期望加入過渡委員會的政治人物。他說：「你們難道沒有一點羞恥心嗎？你們把國家弄成今天這樣子…如果你們的孩子、妻子、丈夫在海地，我會知道的。」

這段7分鐘的錄音今天上午在即時通訊平台WhatsApp上廣為流傳。

根據人權團體回報，海地現在殺人、綁架、性暴力情況普遍。該國已有數十萬人流離失所。

監獄 大使館 加拿大

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