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盼終結紅海危機 美與伊朗秘密談判

編譯季晶晶／綜合外電
美國傳出今年與伊朗舉行了秘密談判，希望說服德黑蘭運用影響力讓葉門青年運動結束對紅海商船的襲擊。示意圖。（路透）
美國傳出今年與伊朗舉行了秘密談判，希望說服德黑蘭運用影響力讓葉門青年運動結束對紅海商船的襲擊。示意圖。（路透）

美國與伊朗官員透露，美國今年與伊朗舉行了秘密談判，希望說服德黑蘭運用其影響力讓葉門青年運動結束對紅海商船的襲擊。

英國金融時報報導，美伊1月在阿曼進行間接談判，由阿曼官員穿梭於雙方代表之間。美伊先前最後一次會談是在去年5月，距今已有10個月。率領美方代表團的是白宮中東顧問Brett McGurk和美國伊朗特使abram Paley，伊朗則由副外長Ali Bagheri Kani代表。

此次會談顯示拜登政府如何在軍事威懾之外也利用外交管道，以緩和因以哈戰爭引發的區域敵對行動。美國也關切伊朗持續擴大核計畫。

根據美方官員，涉及McGurk的第二輪談判原本預訂2月進行，但被延遲，因為他忙於為美國斡旋以哈休戰，並確保被關押在加薩的以色列人質能獲釋。

根據金融時報，葉門青年運動自去年10月以來在紅海和周邊水域共發動99次襲擊，影響到包括四艘美籍船隻在內的15艘商船。

雖然美方官員指控德黑蘭提供無人機、飛彈和情報給葉門青年運動攻擊商船，但德黑蘭方面堅稱青年運動是獨立行動，伊朗不能發號施令，只能和他們進行會談。

伊朗 美伊 加薩

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