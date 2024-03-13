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歐盟外長：加薩缺援助是人為災難 飢餓被當成戰爭武器

中央社紐約聯合國總部12日綜合外電報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（歐新社）
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（歐新社）

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天批評加薩（Gaza）缺乏援助是「人為」災難，並告訴聯合國安理會，飢餓被當作「戰爭武器」。

波瑞爾（Josep Borrell）在紐約聯合國總部說：「這場人道主義危機...並非天然災害，不是洪水，也不是地震，而是人為造成的。」

波瑞爾多次批評以色列在加薩的以哈戰爭期間所做的行為，據哈瑪斯（Hamas）控制的加薩衛生部所稱，這場戰爭已造成3萬1000多名巴勒斯坦人喪命，其中大部分是婦孺。

依照法新社根據以色列官方數據所做的統計，起始於去年10月7日哈瑪斯對以色列發動襲擊而起的這場戰爭，導致以色列約1160人喪命，當中大部分是平民。

由於經陸路進入加薩的援助遠低於戰前的水準，加上救援機構發出饑荒警告，外國政府已改採空投，並試圖建立海上援助走廊。

波瑞爾說：「當我們尋求以海運或空運來提供支持的替代方案時，我們必須提醒自己，這麼做是因為透過陸路提供支持的自然方式，正因人為因素遭到關閉。」

他說：「飢餓被當作戰爭武器。」他還指出：「當我們譴責烏克蘭發生這種事時，我們也必須用相同的措辭形容發生在加薩的事。」

加薩 以色列 哈瑪斯

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