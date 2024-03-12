巴西里約車站巴士遭劫持 17人質獲救、2人受傷

巴西里約熱內盧市車站發生槍手劫持州際巴士事件，當局動員大批警力圍捕，劫匪棄械投降，車內17名人質獲救。（歐新社）

巴西 里約熱內盧市車站Novo Rio 12日下午發生槍手劫持州際巴士事件，當局動員大批警力，經過約4小時後，劫匪棄械投降，車內17名人質獲救，2人受傷。

當地警方表示，該輛巴士在下午2時許準備開往米納斯吉拉斯州茲灰福拉市（Juiz de Fora）時，遭到一名30歲有搶劫前科的男子開槍劫持。

里約警察廳出動特種警察部隊（BOPE）及大批警力，封鎖整個車站，劫匪在下午6時左右棄械投降，被帶到市中心第4分局錄口供。

至少2人在這起巴士劫持事件中受傷，其中1名34歲的男子中彈後情況嚴重，已送醫救治；另1名傷者在車站醫務室接受治療。

警方指出，犯罪分子在站台上開槍打傷這2人，然後才進入巴士，將17名乘客扣為人質，車內無人受傷。

據巴西環球報（O Globo）報導，近幾個月至少還發生另外2起開往里約熱內盧車站的巴士被劫持事件。

2023年12月，1名男子在里約熱內盧車站附近闖入1輛來自聖保羅的巴士，強迫司機改變路線，並在途中搶劫乘客。

今年1月，另1輛來自里約南海岸城市安格拉王市（Angra dos Reis）的巴士也在里約熱內盧車站附近1條大道遭犯罪分子闖入，在司機被迫改道時搶劫乘客。