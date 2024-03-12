印度國產光輝號戰機墜落 服役近8年首次墜機

2023 年 2 月 13 日，印度空軍一架「光輝號」戰機在班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的航空展上進行特技飛行表演。 (路透)

印度 空軍一架「光輝號」（Tejas）戰鬥機今天在印度西部拉吉斯坦省（Rajasthan）墜落，所幸駕駛安全彈射。這是這款印度自製輕型戰鬥機近8年前開始服役後首次墜機事故。

路透社報導，印度為了擺脫世界最大國防設備進口國之一的名聲，總理莫迪（Narendra Modi）的政府持續推動本土國防製造，同時努力將以蘇聯時代戰機為主的印度空軍機隊現代化。經過長久等待，國產光輝號戰機終於在2016年投入服役。

印度空軍今天發布聲明宣布墜機消息。一名印度空軍官員告訴路透社，自從20多年前光輝號首次試飛以來，今天事故打破其飛安紀錄。

莫迪去年立下雄心勃勃目標，要讓印度每年國防設備出口額於2025年達到50億美元（約新台幣1573億元），是去年的3倍多。莫迪政府也持續盡外交努力來推銷光輝號。

印度政府2021年將光輝號製造工作發包給國有公司印度斯坦航空（Hindustan Aeronautics），合約價值60億美元，要生產83架。

光輝號曾受設計和其他問題所苦，包括印度海軍一度因其重量太重而拒載。